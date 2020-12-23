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Huzeyfe ÖZDEMİR - Semih ŞAHİN / DHA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O da sahte içki kurbanı

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O da sahte içki kurbanı
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Bursa’da geçen hafta sahte içkiden zehirlenen 16 kişiden Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) yaşamını yitirmişti.

5 kişi tutuklanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Mehmet Süpürgeci’nin sahte alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı. Kökkoparan’ın Süpürgeci’ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, “Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini” mesajını yolladığı belirlendi. Siparişleri kurye ile dağıttığı saptanan Kökkoparan’ı, Süpügeci’nin telefon rehberine ‘Etilci’ diye kaydettiği görüldü.

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