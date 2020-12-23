O da sahte içki kurbanı

5 kişi tutuklanmıştı. Hayatını kaybedenlerden Mehmet Süpürgeci’nin sahte alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı. Kökkoparan’ın Süpürgeci’ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, “Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini” mesajını yolladığı belirlendi. Siparişleri kurye ile dağıttığı saptanan Kökkoparan’ı, Süpügeci’nin telefon rehberine ‘Etilci’ diye kaydettiği görüldü.