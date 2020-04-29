Kadir Şeker de pozitif çıktı

Dün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Şeker’in testi pozitif çıktı. Yargılanmasına da dün başlanan Şeker, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün öğle saatlerinde görülen ilk duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Şeker’in avukatları katıldı. Ölen Duran’ın avukatı ise gelmedi. Eldiven ve maske takan Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ayrıca sağlık durumunun iyi olduğunu ve yapılan COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine başka bir koğuşta karantinaya alındığını ifade etti. Mahkeme heyeti, mevcut delilleri göz önüne alarak, Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Haziran’a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Şeker’in tutukluluk halinin 27 Mayıs günü dosya üzerinden incelenmesini de karara bağladı.

‘KADER MAHKÛMU, DEDİK’

Duruşma sonrası açıklama yapan Şeker’in avukatlarından Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, tutukluluk halinin gözden geçirildiği duruşma yapıldığını, esasa dair savunma yapılmadığını söyledi. Aladağ avukatları olarak yaptıkları savunmada da sanığın kader mahkûmu olduğunu, olayda öldürme kastının bulunmadığını söylediklerini kaydetti.

‘DOĞRU BİR KARAR’

Öldürülen Duran’ın Antalya’da yaşayan babası Cengiz Duran, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk duruşmaya katılamadığını belirtti. Duran, “Ben, Kadir Şeker’in tahliye olacağına ihtimal vermiyordum. Sonuçta ortada bir cinayet var. Tutukluluk kararının devam etmesi olması gereken bir karardı. Biz, adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz” dedi.

KADİR ŞEKER KİMDİR

Konya’da yaşayan sevgililer Ayşe D. (35) ve Özgür Duran (32) arasında 5 Şubat akşamı evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Yanına giden Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20), olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbede sırasında, Şeker’in elindeki bıçak, Duran’ın kalbine saplandı. Duran hayatını kaybederken, Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturmanın ardından Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca ‘Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları’ kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.