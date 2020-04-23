O da koronayı yendi

Bursa’da anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan ve adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek de Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek dün sabah taburcu edildi. 8 günde virüsü yenen bebekle ilgili bilgi veren yenidoğan uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, şunları söyledi:

AİLESİNE KAVUŞABİLDİ

“Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında COVID-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ailesine kavuşturuyoruz.”