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Muammer İRTEM / DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

O da koronayı yendi

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O da koronayı yendi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 7’den 70’e herkese uğrayan koronavirüsün Türkiye’deki en küçük mağduru oldu... 10 günlükken COVID-19 testi pozitif çıkan minik bebek,8 günde hastalığı yenmeyi başardı.

Bursa’da anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan ve adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek de Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek dün sabah taburcu edildi. 8 günde virüsü yenen bebekle ilgili bilgi veren yenidoğan uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, şunları söyledi:

AİLESİNE KAVUŞABİLDİ

“Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında COVID-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ailesine kavuşturuyoruz.”

 

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