O da kadına şiddetten kaçamadı

Şikâyet dilekçesine göre Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukat Ezgi Ulugün, İhsan Kaan Şenşoy ile 2012’de evlendi. İki çocukları oldu. Ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017’de anlaşmalı olarak boşandılar. Ancak Şensoy tehdit ve hakaretlerine devam etti. Çocukları kaçırma girişiminde bulundu. Avukatı Şerzan Sümer’in savcılığa verdiği dilekçeye göre, eski eşine yönelik eylemlerinden dolayı hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açıldı. Şensoy en son eski kayınbiraderi Bora Ulugün’ü silahla vurarak yaraladı. 3 gün tutuklu kaldıktan sonra itiraz üzerine serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra da vazgeçmedi. Hatta çocuklarına bile ‘O dayını yaşatmayacağım’ diyerek tehditlerine devam etti.

‘BANA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU’

Şensoy 14 Ağustos 2019’da Ulugün’ü aradı ve ‘Kötüyüm, konuşmak istiyorum’ dedi. Ulugün de kendini ve çocuklarını korumak için bu talebi kabul ederek evine gitti. Konuşmaya başladılar. Ulugün, Şensoy’un talebini kabul etmeyince bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra da evden kovdu. Ulugün bu olayı yakınlarına anlattı ancak çocukları için korktuğu ve utandığı için de şikâyetçi olamadı.



‘ÖLDÜRÜLME TEHLİKESİ ALTINDAYIM’

Hürriyet’e konuşan mağdur Ulugün, “Avukat olarak şiddet gören kadınlara çok yardım ettim. Şimdiye kadar çocuklarımı ve çevremi korumak için sustum. Ama artık yoruldum. Öldürülme tehlikesi altındayım. Yaşadığım korkunun, tehdidin haddi hesabı yok. Bir taraftan hayatımı devam ettirmeye çalışırken, çocuklara bir şey belli etmemeye çalıştım. Ruh sağlığım bozuldu. Uzun süre arkama bakmadan yürüyemedim. Sistemin mağdur lehine işlememesi beni çok yordu. Artık adaletin tecelli etmesini istiyorum” dedi.