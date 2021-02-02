O cinayette savcı mütalaasını açıkladı

İstanbul’da Mustafa Eskici (27), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevcan Eskici’ye boşanma davası açtı. Çift ayrı yaşamaya başladı. Eşinin, çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu (30) ile yakınlaştığından şüphelendi. Varlıoğlu Mustafa Eskici’ye eşi ile evleneceğini söyledi. Mustafa Eskici eşi Sevcan Eskici’yi 11 Haziran 2020’de arayarak Varlıoğlu ile görüşme ayarlamasını istedi. Mustafa Eskici’nin buluşma sırasında 10 kez ateş ettiği Varlıoğlu hayatını kaybetti. Mustafa Eskici tutuklandı, Sevcan Eskici ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Eskici hakkında ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’den 24 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıl hapis, Sevcan Eskici hakkında da ‘kasten öldürme suçuna yardım etmek’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan tutuksuz sanık Sevcan Eskici, sanığın böyle hareket edeceğinden haberi olmadığını söyledi. Tanık Dilek Kaya ise ifadesinde şunları anlattı: “Mustafa’nın olay öncesi telefonda birine ‘20 tane lazım’ dediğini duydum. Sevcan’a ‘Kurşun siparişi mi veriyor’ diye sordum, Sevcan da ‘Onda o yürek yok’ dedi.”

‘YETERLİ DELİL YOK’

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sevcan Eskici’nin üzerine atılı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek’ suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatını, sanık Mustafa Eskici’nin ‘haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.