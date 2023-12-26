O caniye mahkeme acımadı

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Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. (2) adlı bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Bunun üzerine Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Hayatını kaybeden bebeğin cenazesine, aileden kimse katılmadı. Furkan Sevinç, polis ve adliyedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Meryem Ö. ile Furkan Sevinç, tutuklandı. Nisanur’un ablası R.Ö.’nün de cinsel istismara uğradığı belirlendi ve bu olaya karıştığı iddia edilen M.G., Ö.C. ve C.S. de tutuklandı.

PİŞKİN SON SÖZ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Sevinç’in son sözü soruldu. Sevinç, “Bana vicdanınız rahatsa, ceza verin” dedi. Mahkeme heyeti, Sevinç’i ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra Sevinç’e, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi. Sevinç, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat etti.