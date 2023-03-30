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O caniye mahkeme acımadı

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#Nazmi Arıkan#Çanakkale#Gelibolu
O caniye mahkeme acımadı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’i öldüren Ufuk Akçekaya, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu, evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan (69), şoförü Şerif Eker (46) ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Çanakkale Gelibolu’daki çiftliğine gitmişti. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelenmişti. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker’i kanlar içerisinde ölü bulmuştu. Arıkan’da 12’si öldürücü 47, Eker’de ise 27’si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edilmişti.Çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya (49) olduğu belirlenmişti. İstanbul’da yakalanan Akçekaya tutuklanmıştı.

O caniye mahkeme acımadı

Ufuk Akçekaya

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Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşması dün görüldü. Tutuklu sanık Ufuk Akçekaya savunmasında suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akçekaya’nın takdir indirimi uygulanmadan ‘kasten adam öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

‘UMARIM GÜN YÜZÜ GÖRMEZ’

Nazmi Arıkan’ın oğlu Kurtuluş Arıkan duruşma çıkışında yaptığı açıklamada “Açıklanan bu karar içimizi biraz rahatlatsa da hiçbir karar babamızı ve Şerif Eker’i geri getirmeyecek. Ama yine de sonuçtan memnunuz. Kendisi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hak etmişti, mahkeme de bu cezayı verdi. Umarım gün yüzü görmez. Babama ve Şerif Eker’e çektirdiklerini cezasını içeride yaşar” dedi.

O caniye mahkeme acımadı

Nazmi Arıkan (solda) - Şerif Eker (sağda)

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#Nazmi Arıkan#Çanakkale#Gelibolu

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