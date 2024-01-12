O caniye ‘çifte ağırlaştırılmış müebbet’ istendi

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Damar’ın iç çamaşırı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan ve kuzeniyle ilişkisi olan Metin Aydın, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Pınar’ı boğarak öldürdüğünü ancak cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi. Şüpheli tutuklandı. Kriminal Laboratuvar, Damar’ın eteğinde bulunan spermin ve tırnak aralarında bulunan DNA örneklerinin Metin Aydın’a ait olduğunu tespit etti.

MÜTALAADAKİ KORKUNÇ DETAY

Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, cinsel saldırıda bulunan sanığın, bunu kolaylaştırmak ve yakalanmamak için maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü anlatıldı. Mütalaada, sanık Metin Aydın’ın ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kadını kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı sonucunda ölüm’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaanın sonunda sanığın yararına takdiri indirim uygulanmaması talep edildi. Mahkeme, sanığa ve avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.