DHA
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O cani her yerde aranıyor
İstanbul'da kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren şüpheli hala aranıyor.
İstanbul'da O.Ö. isimli şüpheli lastikçide "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle 'Dora' isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan şüpheli aranırken, köpeğe şiddet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli, yavru köpeği havaya kaldırarak yere vuruyor. Yavru köpek kısa bir süre sonra ölüyor.
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