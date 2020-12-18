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AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O bulvara okuması kolay isim

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O bulvara okuması kolay isim
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Ankara'da vatandaşların okuyup söylemekte zorlandığı ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi, ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ilçesindeki Bangladeş’in ilk başbakanı ve devlet başkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’ın adını taşıyan bulvarın ismini, zor telaffuz edildiği için meclis kararıyla değiştirdi. Vatandaşların yoğun şikâyeti üzerine alınan karar doğrultusunda, Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan bulvarın yeni ismi ‘Bangabandhu Bulvarı’ oldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri, valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını gerçekleştirdi. Bölge halkı, alınan karardan memnun olduğunu ifade etti.

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