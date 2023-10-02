O ‘borsacı’nın kimliği ortaya çıktı

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İZMİR’in turistik ilçesi Çeşme’de 19 Ağustos’ta ünlü bir eğlence mekânının önünde müşteri ile mekân korumaları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre mekânın önüne gelen gruptan iki kişi içeri girmek istedi. Ancak bu kişiler içeri alınmadı. Gruptakiler içeride eğlenen otel sahibi bir müşterinin ismini vererek “Onun misafirleriyiz” dedi ve içeri girmekte ısrar etti. Bunun üzerine çıkan arbede kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. İki güvenlik görevlisi vuruldu, aralarında gelen gruptakilerin de olduğu 10 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Samet Öztaşkın hayatını kaybetti.

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Samet Öztaşkın, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

ZANLI HALEN ARANIYOR

Olayla ilgili 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kapıya gelenlerin “misafiriyiz” dedikleri otel sahibi de var. Tutuklanan otel sahibinin yanındaki “borsacı” ise firari ve halen aranıyor.Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, o firari zanlı Kerem Şen... Kerem Şen’in çatışmayla nasıl bir bağlantısı olduğu ve neyle suçlandığı henüz bilinmiyor. Halen aranan Şen, geçen yıl Roma’da kıyılan nikahla şarkıcı Mustafa Sandal’ın baldızı Simge Sütşurup ile evlenmişti. Hürriyet’in ulaştığı Simge Sütşurup, Kerem Şen ile çok uzun süredir görüşmediğini belirterek “Eylül ayında boşandık, olayla ilgili de hiçbir bilgim yok” dedi.

Çeşme’de 13 Ağustos’ta da bir silahlı saldırı olmuş, Aya Yorgi Koyu’ndaki bir sahil kulübüne rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan iki kişi çevreye rastgele ateş açmış, bir kişi yaralanmıştı. Bu çatışma ile 19 Ağustos’taki çatışma arasında bir bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor. Zanlıların telefonları da halen inceleme altında...

Firari zanlı Kerem Şen, Mustafa Sandal’ın baldızı Simge Sütşurup ile evlenmiş, geçen ay da boşanmıştı.

Musa Kesler yazdı