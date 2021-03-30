O bizim evlat 'Özlem'imizdi

Yozgat’ta Sorgun Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, geçen 24 Mart’ta evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Tedaviye alınan Salkım, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay sırasında evde olan astsubay, uzman çavuş, adliye çalışanı ile savcı 4 arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheliler Salkım’ın silahla oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü. 3 kişi ifadelerinin ardından, tabancanın sahibi astsubay A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZLARI 2 GÜNLÜKKEN ÖLÜNCE...

Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Özlem'in, Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. 1976 yılında evlenen çiftin, 4 yıl sonra doğan kızları 2 günlükken hastanede ölünce, bir daha çocuklarının olmadığı, bunun üzerine 1993 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu’na başvurup 3 aylıkken Özlem’i evlat edindiği öğrenildi. Memur emeklisi olan Ramazan Salkım, biricik kızının nasıl bir çocuk olduğunu anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı: “Annesi vefat etmiş, babasının kim olduğunu öğrenemedik. Çok başarılı bir çocuktu. Kırıkkale Üniversitesi'ni kalmadan bitirdi, avukatlık stajını yaptıktan sonra savcılık imtihanına girdi, kazandı.

’BEN ONSUZ YAŞAYAMAM’

En son olay akşamı konuştuk. Bana 'Arkadaşlarım gelecek temizlik yapıyorum’ dedi. Olayı gece öğrendik, hastaneye vardığımızda ameliyat bitmişti. Önce kritik, ertesi gün 'İyi gidiyor’ dediler, ümitlendik. Ama sonra kurtarılamadı. Biz o anda yıkıldık, bir tane kızım vardı yurttan almıştım onu, ben onsuz yaşayamam. Çok şen şakrak bir kızdı, hiçbir sıkıntısı yoktu. Sürekli çalışıyordu, çok yoğundu. Neşeliydi, bir hafta 10 gün önce bana telefonda neşeli türküler söylemişti. Ben de ona 'Ben seni unutmak için sevmedim’ diye türkü söyledim. Doğum gününde ona güzel bir mesaj attım, o da bana ‘Baba sen böyle şeyleri de mi bilirsin’ demişti, öyle bağlıydım kızıma...”

'SUÇ İŞLESEN SENİ BİLE TANIMAM BABA' DERDİ

Baba Ramazan Salkım, kızının çok adaletli olduğunu söyledi: “Baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım derdi. Geçen sene koronavirüs salgını başlamadan önce kendisi gelip biraz kaldı, sonra da biz gidip biraz yanında kaldık. Sonra korona başladı, ’Size zarar olur’ diye gelip gitmedi. Sonra da bir daha göremedik.”

'TABANCA DOLUYSA NE İŞİ VAR ORADA'

Ramazan Salkım, kızının ölümüyle ilgili şüpheleri olduğunu söyledi: “Dolu tabanca niye oradaydı? ‘Tabanca boş’ dediler de kızım başına mı dayadı diye düşünüyorum. 4 kişiydiniz neden tabancayı kaldırmadınız? Ben onu sorguluyorum. Tabancanın emniyeti yokmuş, Özlem kendi tabancasının mermisini çıkarmış, yatağının altına koymuş.”

'ONDAN TEK BİR KÖTÜ SÖZ DUYMADIK

Anne Rahime Salkım, kızını şu sözlerle anlattı: “Hiç kalbinde kötülük olan bir çocuk değildi. Okuluna, derslerine, annesine, babasına bağlı bir çocuktu. ’Prenses annem’, ’Tatlı babam’ derdi. 28 yılda bir kötü kelimesini duymadım. Çok muhteşem bir çocuktu.”

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