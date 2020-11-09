O bir kahraman

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak’taki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün 05.30 sıralarında yangın çıktı. Uykuda olan Nazmiye Şevval Y. (21) ile İrem Y. (17), kedileri ‘Cengizhan’ın çıkardığı seslere uyandı.

Kardeşler daireden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval Y. ile İrem Y.’ye ayakta müdahale edildi.

İtfaiye erleri de eve girip kediyi yara almadan daireden kurtardı. Yangın itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

2 KARDEŞİ YANMAKTAN KURTARDI

Cengizhan’ın kahramanlık hikâyesini gören sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili şu yorumlarda bulundu: “İşte bu yüzden evcil hayvanları seviyorum.”, “Kahraman kedi Cengizhan!”, “Onlar canları pahasına bizi korumaya çalışıyor. Biz de onları koruyalım.”, “Tam bir kahramanlık öyküsü.”