‘O bir görev şehidi’

Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, 23 Mart’ta nefes darlığı şikâyetiyle Çapa Tıp Fakültesi’ne başvurdu. Yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak COVID-19’a karşı verdiği mücadeleyi 19 Nisan’da kaybetti.

ANNE VE BABASI DA...

4 Nisan’da babası, 8 Nisan’da da annesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Kalaycı, dün çalışma arkadaşları ve Aile Hekimleri Derneği üyesi küçük bir grup tarafından görev yaptığı sağlık merkezi önünde anıldı. Anma töreninde konuşan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kutbettin Demir, Kalaycı’nın görev şehidi sayılmasını istedi: “Dr. Yavuz Kalaycı, biz birinci basamak sağlık çalışanlarının ne kadar korunmasız çalıştığının göstergesi. Resmi olarak görev şehidi olarak sayılmasını istiyoruz. Çünkü biz gerçek bir savaş içindeyiz.” Demir, İstanbul’da 160 sağlık çalışanında COVID-19 tespit edildiğini de söyledi.

Sosyal medyada yer alan, Kalaycı’nın ölmeden önce kızlarına sahip çıkmaları için meslektaşlarına mesaj gönderdiği bilgisini yalanlayan çalışma arkadaşı Dr. Cansu Begüm Üçeş, “Sağlığına çok dikkat ederdi. Kronik bir rahatsızlığı yoktu. Umre nedeniyle yurtdışından çok hastamız geldi o dönem. O dönemde almış olabilir” dedi.



56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, iki kız çocuğu babasıydı.

ARKADAŞLARI YIKILDI

Meslektaşları, anısına saygı duruşunda bulundu, çalışma masasını çiçeklerle donattı. Anma töreninde sağlık çalışanları gözyaşlarına boğuldu.