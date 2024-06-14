O bir efsane değil gerçek: 'Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın müzesi yapılacak

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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane değil, gerçek olduğunu insanlara duyurmayı amaçlayan ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği’, çalışmalarına devam ediyor. Dernek; herkes tarafından sevilen ve halk kahramanı olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın unutulmaması adına Barış Manço tarafından yaptırılan mezarı etrafına ziyaretçiler için anıt, müze ve kültür yapıları inşası yaptıracağını duyurmuştu. Derneğin As Başkanı Osman Alpay ise anıt ve müze temelinin kısa süre içinde atılacağını söyledi.

“KERPİÇ TAŞ USULÜ EVLER YAPACAĞIZ”

Gelecek nesillere 500 yıllık köylerinin gerçek hikâyesini, tarihini anlattıklarını belirten Osman Alpay, “İlerisi için bundan başka projelerimiz de var. Bu vesileyle köyümüz hem turizm açısından gelişecek hem de kalkınacak. Köyümüzde bal, reçel, hellim üretimi var. Bunları da insanlara duyurmayı amaçlıyoruz. Kerpiç taş usulü evler yapıp orada yöresel ürünlerimizin satışını yapacağız” dedi.

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“İNGİLİZLER SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA’YI ORTAKÖY’DEKİ EVİNİN ÖNÜNDE ASTI”

Alpay, “Hala bize ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane olduğunu düşünen kişi sayısı çok. Biz belgelerimizi topladık. Çanakkale esirlerini kaçırıp Ergenekon mağarasında sahip çıktıkları için de İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astılar. Oğlu da oradaymış. Ona vasiyet etmiş. ‘Ben asılıyorum, lütfen cenazemi Göçeri’ye götür.’ Oğlu da getirip kendi elleriyle gömmüş. Ayrıca amcasının oğlunu da öldürüp kuyuya attılar. Çizmeleri sarı olduğu için cesedin onun olduğu fark edildi. Buradaki mezarlıkları da yıktılar ancak biz oraları şuanda koruyoruz” şeklinde konuştu.

“BARIŞ MANÇO’YA AİT OBJELERİ SERGİLEYECEĞİZ”

Derneği tam bir yıl önce kurduklarını belirten Dernek Başkanı Hüseyin Köroğlu ise, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa mezarı yanında; anıt, müze ve yol yapımı çalışmaları için başvurduk. Kısa süre içinde anıtın temelini atıyoruz. Müzenin içinde Barış Manço’ya ait objeleri sergileyeceğiz. Yanında da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın objeleri yer alacak. Köyümüzde ve civar köylerde Sarı Çizmeli Mehmet Ağaya ait objeleri bize vermek isteyen çok fazla insan var” dedi.

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“KAFEMİZ AÇILDI”

Köroğlu, “Şimdiden buraya Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerimiz var. Gelenler şimdiden buradan çok memnun olduklarını söylüyorlar. Onlara gerçek hikâyeyi muhakkak anlatıyoruz. Kafe hizmetini insanlara sunmuş bulunmaktayız. Şu anda ziyaretçilerimiz gelip dualarını edip burada bulunan kafede oturabiliyor. İhtiyaçlarını görebiliyor. Anıtın temeli atılınca da belediye başkanımızla çalışıp burayı dört dörtlük yapacağız” şeklinde konuştu.

MİSAFİRHANE DE YAPILACAK

Derneğin Başkan Yardımcısı Savaş Bozalanlar ise şunları söyledi:

“Burası ülkemiz, bölgemiz, köyümüz için yararlı olacak. Buranın geçim kaynağı arasında; hellim peyniri, kuru tarım ürünleri yer almaktadır. Müze tamamlandıktan sonra burada yöresel pazar açmayı da hedefliyoruz. Bu vesileyle köyümüzün meşhur ürünlerini de ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacağız. Gelecek nesillerimize de bu mirasımızı aktarmış olacağız. Ayrıca bir misafirhane de yapacağız.”

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HİKÂYESİ

Mehmet Ağa, özellikle durumu olmayanlar için yardım yapmayı seven, evlenecek olanlara toprak ve ev sahibi bağışlamasıyla bilinen, Çanakkale Savaşı zamanı da Osmanlı Devletine yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla İngilizler tarafından hapis edilen gerçek bir halk kahramanıydı. 1970'li yıllarda da konser için Kıbrıs'a gelen Barış Manço da yerel halktan dinlediği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya sadece şarkı yazmakla kalmamış aynı zamanda sonrasında Mehmet Ağanın memleketi olan Göçeri köyüne yıllar sonra gelerek yaptığı bağışla mezarını yaptırmış.