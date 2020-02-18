O binayı tahliye ettiler

TOPHANE, Ali Paşa Medresesi Sokak’taki üç katlı binanın giriş katında Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in, ikinci katta ise MayDay Rescue’nin ofisi vardı. Her iki oluşumun da kurucusu olan Le Mesurier ve eşi ise binanın çatı katında kalıyordu. Le Mesurier 11 Kasım 2019’da terastan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybedince bina mühürlendi. Polislerin detaylı incelemesinin ardından mühür 15 Ocak’ta söküldü. O gün binaya gelen 6 kişi, giriş kapısındaki 9 kilidi çilingire açtırdı. Binadan yeşil renkli büyük bir plastik bavulla çıkan 6 kişi, kapıları kilitledikten sonra ayrıldı. Bu olaydan 20 gün sonra, 6 Şubat günü İngiliz ajanın eşi Emma Winberg eve gelerek kişisel eşyalarını aldı. Winberg o gün bir bavulla evden ayrıldı. Aynı gün binaya gelen nakliye kamyonuna bazı eşyalar konularak götürüldü.

KİRASI 40 BİN LİRA

Binadaki ofis eşyaları önceki gün ve dün kamyonetlerle bir depoya taşındı. Le Mesurier’in ayda 40 bin TL kira ödediği binanın anahtarları da mülk sahibine teslim edildi.

ADLİ TIP YÜKSEKTEN DÜŞME DEDİ

Adli Tıp Kurumu, detaylı otopsi raporunda Le Mesurier’in yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini yazdı. Raporda Le Mesurier’in kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı, doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirtildi.