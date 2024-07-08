O bina gibi komşuları da ‘kaçak’ çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Küçükçekmece’de geçen ay kendi kendine çöken ve 2 katının kaçak olduğu ortaya çıkan 4 katlı binanın ardından 27 Haziran’da bu kez Bahçelievler’de 3 katı kaçak olan 7 katlı bina yine aynı şekilde ‘sallanmadan’ çökmüştü. Çöken bina nedeniyle hasar gördüğü için karot örnekleri alınan ve içinde yaşayan yaklaşık 150 vatandaşın belediye tarafından yurt ile otellere yerleştirildiği 3 binada da kaçak katlar olduğu ortaya çıktı.

1991 ve 1993’te inşa edilen 8 katlı binaların 2 katı, 1992’de inşa edilen 7 katlı binanın ise 1 katı sonradan kaçak yapılmış.

Belediye tarafından karot örnekleri alınan binalarda yaşayan vatandaşlar evlerine gelip acil ve değerli gördükleri eşyalarını evlerden çıkarırken, çevredeki binalarda yaşayan bazı mahalle sakinleri ise çöken binadan korkup belediyeye binalarının sağlam olup olmadığı konusunda testler yaptırdı.

Haberin Devamı

UZLAŞI OLAMIYOR Kİ...

Tahliye edilen binanın hemen yanındaki binada oturan Ahmet Meriç, ‘ölümü beklediklerini’ söyledi: “Buradaki evlerin tamamı problem, bizimki de dahil. Genelde deniz kumuyla yapılmış, kolonlar sağlam değil. Birkaç gün önce belediyeden gelip ölçüm yaptılar, sorduğumuzda sağlamlık oranının yüzde 20 olduğunu söylediler. Karot örneği de alacaklar. Kentsel dönüşüm olmalı, resmen ölümü bekliyoruz. Uzlaşı diyorlar, apartmanda 100 kişi var, biri kabul ediyor diğeri etmiyor, nasıl olacak? Belirsizlik var, kimse evinde rahat oturamıyor.”

KAPILAR MÜHÜRLENDİ

Çöken bina ve çevresinde riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri yapılan 3 binada yaşayan vatandaşlardan bazıları belediye tarafından otel ve yurtlara yerleştirilirken, bazıları ise ev bulana kadar akrabalarının yanına yerleşti. İsteyen vatandaşlar, okullar açılana kadar yurtlarda kalmaya devam edecek.

ŞİMDİ EV BULAMIYORUZ

Ev sahibiyken kiracı durumuna düştüğünü ve maddi imkânsızlık nedeniyle ev bulamadığını söyleyen 57 yaşındaki Naime Öz, “Eşimle akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Eve girerken de korkuyorum, giyecek alıp çıktım ne yapacağız bilmiyoruz” dedi. Ailesiyle yurtta kaldıklarını söyleyen Fensa Kiniş ise “Evlere güvenlik için bekçi koydular, acil eşyalarımızı alıp çıkarıyoruz. Ne olacak bilmiyoruz, zor durumdayız” diye konuştu.