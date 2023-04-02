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O bekçi serbest kaldı: İYİ Parti’ye değil hırsızlara sıktım

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#İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı#Melikşah Erdem#Bekçi
O bekçi serbest kaldı: İYİ Parti’ye değil hırsızlara sıktım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden iki merminin inşaat bekçisi Melikşah Erdem’in tabancasından çıktığı belirlenmişti. Gözaltına alınan Melikşah Erdem geceyi İstanbul Emniyeti’nde geçirdi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na silahlı tehdit, mala zarar verme, korku kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etmek suçlamaları yöneltilen Erdem, örgütlü suçlar savcısına verdiği ifadede özetle şunları söyledi:

10-12 EL ATEŞ ETTİM

“O gün 18.40 gibi şantiye çalışanı Muhammet beni arayarak şantiyenin çevre tellerinin kesildiğini, malzemelerin tellere yakın bölgeye atıldığını söyledi. Aldığım bilgi üzerine 21.00 sıralarında bulundurma ruhsatlı silahımı yanıma alarak şantiyeye gittim. 3 kişinin TIR’ın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Ben bu şahısları gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettim. Aramızda 20-25 metre vardı, yüzleri karanlıktan görünmüyordu. Biraz daha yaklaşıp 3-4 el daha havaya doğru ateş ettim. Düştüm, sinirlenerek kalktım ve E5 istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim. Ertesi sabah işyerine geldim. Şirketteki Erkan abi arayıp İYİ Parti’ye gelen mermilerle ilgili konuyu bana söyledi. Polislerin beni şantiyede beklediğini gördüm. Durumu izah edip silahımı teslim ettim. Ben attığım mermilerin İYİ Parti’ye geleceğini hiç düşünmedim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi.”

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TUTUKSUZ YARGILANACAK

Bekçi Melikşah Erdem ifadesinin ardından savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı#Melikşah Erdem#Bekçi

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