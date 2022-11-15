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O bebek arabasındaki Almeda’dan iyi haber

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#Terör Saldırısı#Bebek Arabası#Almeda Sinan
O bebek arabasındaki Almeda’dan iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 07:00

Terör saldırısının simge fotoğraflarından biri, patlamanın meydana geldiği yerde devrilmiş, sahipsiz kalmış bir bebek arabasıydı.

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Herkesin iyi olması için dualar ettiği o arabanın sahibini Hürriyet buldu. Annesi Dilay’la patlamada hafif yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan, hastanedeki yatağında resimler çizerek taburcu olmayı bekliyor. Patlamadan yara almadan kurtulan baba Taner Sinan, o anları şu sözlerle anlattı:

O bebek arabasındaki Almeda’dan iyi haber

“10 yıldır İstiklal Caddesi’ne gitmemiştik. Alışveriş yaparız diye evden çıktık. Kabus gibiydi. Hayatımda böyle bir basınç hissetmemiştim. Çocuğun arabasına sarıldım ama bizi savurdu. Sonra da kızım elimde koşmaya başladım. Alamadık oradan bebek arabasını. Herkes o arabayı konuşmuş, dualar etmişler, sağ olsunlar. Almeda’nın durumu iyi ama biraz ağrısı var.”

 

 

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#Terör Saldırısı#Bebek Arabası#Almeda Sinan

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