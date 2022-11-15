O bebek arabasındaki Almeda’dan iyi haber

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Herkesin iyi olması için dualar ettiği o arabanın sahibini Hürriyet buldu. Annesi Dilay’la patlamada hafif yaralanan 3 yaşındaki Almeda Sinan, hastanedeki yatağında resimler çizerek taburcu olmayı bekliyor. Patlamadan yara almadan kurtulan baba Taner Sinan, o anları şu sözlerle anlattı:

“10 yıldır İstiklal Caddesi’ne gitmemiştik. Alışveriş yaparız diye evden çıktık. Kabus gibiydi. Hayatımda böyle bir basınç hissetmemiştim. Çocuğun arabasına sarıldım ama bizi savurdu. Sonra da kızım elimde koşmaya başladım. Alamadık oradan bebek arabasını. Herkes o arabayı konuşmuş, dualar etmişler, sağ olsunlar. Almeda’nın durumu iyi ama biraz ağrısı var.”