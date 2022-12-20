O barbardan garip savunma

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Ankara’da 15 Aralık günü bir eğlence mekânında konser veren müzik grubu Piiz’in davulcusu olan Mehmet Dudarık ve çocukluk arkadaşı Oğuzhan O., ‘ayağa basma’ tartışmasının ardından Bilge Kaan Korkmaz’ın saldırısına uğramıştı.16 Aralık’ta gözaltına alınan Korkmaz, Emniyet’teki ifadesinde özetle şunları söyledi:

“Arkadaşlarım, Erdinç isimli arkadaşımın ayağına basıldığını söyledi. Sonrasında da aralarında bir itekleme olmuş ve Oğuzhan O. ile Mehmet Dudarık tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını ayrıca yanımızda bulunan kız arkadaşlarımıza karşı sözlü ve fiziksel tacizde bulunduklarını söylediler.

KARŞI TARAFI SUÇLADI

Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada, bana da küfür ve hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisi ile sinirlerime hâkim olamadım ve Oğuzhan isimli şahsa doğru yumruk savurdum. İşletme görevlileri bizi dışarı çıkarttılar. Dışarı çıktığımızda Mehmet Dudarık isimli şahıs telefon ile görüşme yapıyordu. Görüşme esnasında bana ‘Sen dur, birazdan seni...’ şeklinde söylemlerine devam etti. Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet yerde bulunduğu esnada, sakin olması gerektiğini söyleyerek, hırpaladım.

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BİR DE ŞİKÂYETÇİ OLDU

Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişse de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan O. ve Mehmet Dudarık isimli şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”

Şüpheli Korkmaz, tutuklamaya sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki savunmasında ise “Bana, anneme, kardeşime ve yanımdaki kız arkadaşıma sinkaflı küfürler edince, müştekiler beni dışarı davet edince, o hırsla dışarı çıktım. Dışarıdaki müşteki telefonla birileriyle görüşüp ‘Burada sinkaf edilecek birileri var çabuk gelin’ şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi, düşerken de küfür etmeye devam edince de bir iki tane yumruk savurdum” dedi.

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Korkmaz savunmasının ardından 16 Aralık günü “hayati tehlike geçirecek şekilde silahla kasten yaralama” ve “Kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla kasten yaralama” suçu iddiası nedeniyle tutuklandı.