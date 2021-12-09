O babaya 20 yıl istendi

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında ‘kendisini savunamayacak durumda bulunan, alt soya karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlandı. Yunus Göç’ün 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Gaziantep 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

10 DEFA VURDU

İddianamede anne Semra Göç’ün, daha önce de bebeğin yüzünde ve vücudunda morluklar gördüğü, kocasından şüphelendiği için babasından gizlice cep telefonunu alarak kamerayla kayıt yaptığı kaydedildi.



İncelenen görüntülerde, Yunus Göç’ün bebeği yerden alıp boynundan tuttuğu, suratına sert ve şiddetli şekilde 10 defa vurduğu, ağlamasıyla da eliyle boğazını sıkıp ağzını kapattığı, ağlamaya devam ettikçe boynundan tutup yüzüne şiddetle vurmaya devam ettiği, eşi gelince de sıvazlıyormuş gibi davrandığı kaydedildi. Yunus Göç’ün ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.