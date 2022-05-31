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O baba ve üvey anneye beraat

#Hande Çinkitaş#Cinayet#Nezih Çinkitaş
O baba ve üvey anneye beraat

12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ı 2001 yılında öldürdükleri iddiasıyla 19 yıl sonra yargılanan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş delil yetersizliğinden beraat etti.

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İstanbul Kadıköy’de Hande Çinkitaş (12), 4 Ocak 2001 günü evlerinde başına çekiçle vurulduktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet tam 19 yıl boyunca faili meçhul olarak kaldı. Dosyayı 2020 yılında bir kez daha ele alan polis ekipleri, cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilini tespit etti. Nezih Çinkitaş ve eşi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Nezih Çinkitaş ve eşi Şehnaz Çinkitaş’ın cinayeti işlediklerini iddia ederek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Yargılama sürerken sanıklar tahliye edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmayla karara bağlandı.

'ZEVK İÇİN ÖLDÜRDÜLER'

Duruşma savcısı mütalaasında, “Sırf öldürmüş olmak ve Hande’nin acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüler” dedi. Savcı mütalaasında Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözlerini söyleyen Nezih Çinkitaş ise “5-6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Ben sanık da değilim, şüpheli de değilim” dedi.

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Mahkeme, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

 

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#Hande Çinkitaş#Cinayet#Nezih Çinkitaş

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