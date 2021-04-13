Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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O baba ve üvey anne tahliye oldu
İstanbul Ataşehir’deki evlerinde 2001 yılında başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın 19 yıl sonra tutuklanan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş, müebbet hapisle yargılandıkları davada 6 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.
Mahkeme gerekçe olarak, delillerin toplanmış olmasını ve sanıkların toplanmamış delillere etki etme olanağı bulunmamasını gösterdi. Her iki sanığa da konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
‘RUHUNU İNCİTTİLER’
Hande’nin biyolojik annesi Handan Yılmazer, “Çok üzgünüm. Kızımın ruhunu incittiler” dedi.
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