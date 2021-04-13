O baba ve üvey anne tahliye oldu

Mahkeme gerekçe olarak, delillerin toplanmış olmasını ve sanıkların toplanmamış delillere etki etme olanağı bulunmamasını gösterdi. Her iki sanığa da konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu.



‘RUHUNU İNCİTTİLER’



Hande’nin biyolojik annesi Handan Yılmazer, “Çok üzgünüm. Kızımın ruhunu incittiler” dedi.

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