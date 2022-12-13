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O avukattan muhalefete yazı: İktidarla ortak mücadele edin

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#Gümrük Birliği#Selim Sarıibrahimoğlu#Muhalefet
O avukattan muhalefete yazı: İktidarla ortak mücadele edin
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Türkiye’nin, Gümrük Birliği’nden dolayı zarar ettiği en az 100 milyar Euro için, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yazı göndererek, tazminat talep eden avukat Selim Sarıibrahimoğlu dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dosya gönderdi ve çağrıda bulundu:

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“Ankara Anlaşması ve AB Hukuku çerçevesinde Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin taleplerine ilişkin hukuki hakların kullanılmasının temini ve ekonomik güvenliği açısından ortak paydası olması nedeniyle muhalefet etiği açısından bu konuda iktidarla birlikte ortak hareket edilmesinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Bu vesileyle ekte 12 Aralık 2022 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberin ve ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yazdığım yazı ve onun ekleri ile birlikte Sayın Leyen’in bana verdiği cevap ve bu cevaba ilişkin verdiğim yanıtı ekte tarafınıza takdim ediyorum. Umuyor ve düşünüyorum ki Türkiye’nin ekonomik güvenliği açısından uzun yıllardır ihmal edilen hak arayışı içinde bir bütün olarak iktidar ve muhalefet etiği ortak paydasında mücadele başlatılmalıdır.”

 

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#Gümrük Birliği#Selim Sarıibrahimoğlu#Muhalefet

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