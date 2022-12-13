O avukattan muhalefete yazı: İktidarla ortak mücadele edin

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“Ankara Anlaşması ve AB Hukuku çerçevesinde Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’nin taleplerine ilişkin hukuki hakların kullanılmasının temini ve ekonomik güvenliği açısından ortak paydası olması nedeniyle muhalefet etiği açısından bu konuda iktidarla birlikte ortak hareket edilmesinin doğru olduğu düşüncesindeyim. Bu vesileyle ekte 12 Aralık 2022 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberin ve ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yazdığım yazı ve onun ekleri ile birlikte Sayın Leyen’in bana verdiği cevap ve bu cevaba ilişkin verdiğim yanıtı ekte tarafınıza takdim ediyorum. Umuyor ve düşünüyorum ki Türkiye’nin ekonomik güvenliği açısından uzun yıllardır ihmal edilen hak arayışı içinde bir bütün olarak iktidar ve muhalefet etiği ortak paydasında mücadele başlatılmalıdır.”