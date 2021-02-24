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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

O avukata tutuklama

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
O avukata tutuklama
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Twitter'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunduğu öne sürülen avukat Mert Yaşar, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Zengin hakkında paylaştığı ve tepkilere neden olan mesajları nedeniyle avukat Mert Yaşar hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkarttığı Mert Yaşar önceki gece Eyüpsultan’daki evinde gözaltına alındı. Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca alınan ifadesinin ardından Yaşar, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaşar, mahkemece tutuklandı.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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