O avukata tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Zengin hakkında paylaştığı ve tepkilere neden olan mesajları nedeniyle avukat Mert Yaşar hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkarttığı Mert Yaşar önceki gece Eyüpsultan’daki evinde gözaltına alındı. Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca alınan ifadesinin ardından Yaşar, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanma talebi ile İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaşar, mahkemece tutuklandı.