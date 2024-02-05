O avukata kötü haber

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Mahkeme, 10 Mart 2023 tarihinde yargılamayı tamamlayarak, avukat Bıçak’a alt sınırdan uzaklaşarak ve iyi hal indirimi yapmadan ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

‘KARAR İSABETLİ’

Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Bıçak’ın beyanlarının “müteveffanın ailesinin onur, şeref ve saygınlığını zedelediği gibi, müteveffanın hatırasını aşağılayıcı ve zedeleyici nitelikte olduğu”nu belirtmişti. Taraflar karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. İstinaf Mahkemesi, 1 Şubat tarihinden oybirliği ile verilen cezanın hukuka uygun olduğuna hükmetti. Kararın gerekçesinde “atılı eylemin sanık tarafından işlendiği, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı” belirtildi.