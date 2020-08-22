O avukata cinsel saldırı ve tacizden 141 yıl istendi

Öykü A. mesajında, “İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.’nin ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikâyetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım” dedi. Tweet zincirini “Lütfen yanımızda olun, lütfen beni yalnız bırakmayın” diye bitiren Öykü A.’nın suç duyurusunun ardından, 4’ü Muhittin K.’nin stajyerliğini yapmış 5 kadın peş peşe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek avukat hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’den suç duyurusunda bulundu.



Gözaltına alınan avukat Muhittin K., savcıya 5 saat ifade verdi. Öykü A’nın iddiaları yönünde susma hakkını kullanan Muhittin K., hakkındaki diğer iddiaların ise kurgu ve kumpastan ibaret olduğunu, Öykü. A’nın kurban seçildiğini, B.M. ile 2016-2017 yıllarında sevgili olduklarını, birlikte yaşadıklarını ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.



İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Muhittin K. ifadesinin devamında F.G. ve S.N.B’nin iddialarının asılsız olduğunu, N.Y. ile çalışmaya başladıktan 2 ay sonra sevgili olduklarını, karı koca hayatı yaşadıklarını, N.Y.’nin annesinin ve tüm avukat camiasının da ilişkilerini bildiğini savundu. Muhittin K. mal varlığını ele geçirmek için N.Y’nin kendisine iftira attığını, G.Ç. ile bir kez hukuki yardım için görüştüğünü ve taciz iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.



MUHİTTİN K. TUTUKLANDI



Muhittin K. cinsel saldırı suçundan 19 Şubat 2020 günü tutuklandı. Muhittin K’nın zincirleme cinsel saldırı, basit cinsel saldırı, zincirleme cinsel taciz, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 44 yıldan 141 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

‘KADIN DAYANIŞMASI MODA’

Muhittin K. gözaltına alınmadan önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada Öykü A.’nın müvekkilinin kızı olduğunu ve onu kendi kızı gibi gördüğünü belirterek, “Kadın dayanışması artık moda oldu. Sorgulamadan bilmeden destek olabiliyorlar birbirlerine. Sonuç olarak ben boynumu büktüm, kessinler diye bekliyorum” demişti.