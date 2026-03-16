O avukat için kritik başvuru

Haberin Devamı

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Bıçak’a ‘hakaret’ suçundan beraat kararı verirken, iyi hal indirimi yapmadan ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, “cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 1 yıl süre ile bu vekâlet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına” hükmetti. Yerel mahkemenin bu kararı Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından kısa bir süre önce onandı.

‘KADIN CİNAYETLERİNİ MEŞRULAŞTIRDI’

Kararın kesinleşmesinin ardından, Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan, Ankara Barosu Başkanlığı’na, Bıçak için verilen “1 yıl meslekten men edilmesi” kararının uygulanmasını talep etti. Avukat Erkan başvurusunun ardından yaptığı açıklamada ise “Aileyi temsilen Vahit Bıçak hakkında bu davaları sürdürmemizin temel sebebi, bu sanığın avukatlık mesleğinin en temel etik kurallarını ihlal edilerek öldürülen bir kadına hakaretler etmesi, fail aklaması ve kadın cinayetlerini meşrulaştırmasıydı. Avukatlık mesleği buna kalkan yapılamaz” dedi.