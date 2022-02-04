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O artık Kıvanç Özçivit

#Kıvanç Özçivit#Suriye#Obadah Shavaf
O artık Kıvanç Özçivit

Eğitim için Türkiye’ye gelen Suriyeli Obadah Shavaf, Türk dizilerinden etkilenerek adını ‘Kıvanç Özçivit’ olarak değiştirdi. Burak Özçivit hayranı olduğunu belirten genç, ünlü oyuncuyla tanışmayı çok istediğini kaydetti.

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SURİYE’den 2017 yılında eğitim için Türkiye’ye gelen Obadah Shavaf (23), geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu. Adının Türkiye’de anlaşılmadığından yakınan ve izlediği Türk dizilerinden etkilenen Shavaf, ismini değiştirmek için geçen aralık ayında mahkemeye başvurdu.

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Obadah Shavaf ‘davacı’, Beykoz Nüfus Müdürlüğü de ‘davalı’ sıfatıyla yer aldı. Shavaf’ın tanık olarak getirdiği komşusu V.E. duruşmada, “Kendisinin Türkiye’deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacının talebini ve tanık beyanını dikkate aldı. Davacının haklı nedenle isim düzeltilmesi davasını ispat ettiğine kanaat getiren mahkeme, Shavaf’ın adı ve soyadının ‘Kıvanç Özçivit’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

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O artık Kıvanç Özçivit

DİZİLERDEN ETKİLENMİŞ

Yeni kimliğiyle poz veren genç, “Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da ‘Kuruluş Osman’ isimli dizide oynayan Burak Özçivit’i çok beğendim için tercih ettim. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün Burak Özçivit’le de görüşebiliriz” dedi.

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