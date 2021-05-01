O artık emekli

10 yaşındaki Hisar, görev süresinin dolmasının ardından emekli edildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hisar yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir” denildi. Hisar için mini bir veda partisi de düzenlendi.

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