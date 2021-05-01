Yusuf ÇINAR / DHA
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O artık emekli
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nda, 2013 yılından itibaren iz takip köpeği olarak kullanılan ‘Hisar’, geçen sürede 178 operasyonda kullanılırken, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayet ve 1 ‘ateşli silahla kasten yaralama’ olayının çözülmesine katkı sağladı.
10 yaşındaki Hisar, görev süresinin dolmasının ardından emekli edildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hisar yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir” denildi. Hisar için mini bir veda partisi de düzenlendi.
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