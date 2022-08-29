Sinem Çiçek cinayeti... O beyaz aracın sahibine elektronik kelepçe

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İzmir’de ailesiyle yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 24 Temmuz’da işe gitmek için evden çıkmış, aynı gece bir yol kenarında koma halinde bulunmuştu. Uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Sinem’in elinde kesik ve vücudunda da darp izleri vardı. Başlatılan soruşturmada Burak Kaya adlı kişi tutuklandı. Soruşturmada Sinem’in arkadaşlarının evinden çıktıktan sonra beyaz bir araca bindiği, ardından da bir daha kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

KANINA BAKILACAK

Kamera kayıtlarını takip eden polis, Sinem’in bindiği beyaz hafif ticari araçtaki Cem Acar’ı gözaltına almıştı. Soruşturmadaki ikinci şüpheli olan Acar tutuklanması için mahkemeye sevk edildi, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

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İzmir’de yaşayan Cem Acar can güvenliği gerekçesiyle başka şehirde bir adres gösterdi. Elektronik kelepçe takılan Acar belirlenen alanın dışına çıkamayacak. Acar’dan kan örneği de alındı, uyuşturucu kullanıp kullanmadığı böylece belirlenecek.

‘UYUŞTURUCU ALMADIK’

Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi Remziye Çiçek, Hürriyet’e “Her şey o araba” demişti. Hürriyet o araçtaki Cem Acar’ın ifadesine ulaştı.

Cem Acar’ın ifadesi şöyle: “Sinem’le Instagram’dan tanıştık, konuşmaya başladık. Buluşacaktık, bana konum attı. Saat 16.00 gibi onu aldım. Önce benim işyerime uğradık, şarj kablosunu aldık. Biraz vakit geçirdik. Sonra eve geçmeye karar verdik. Bize gittik, 1.5 saat kadar durdu, sonra gitmek istedi. ‘Birkaç gün sonra haber veririm’ dedi. Sonra da çıktı gitti. Ben de o akşam kuzenlerimle buluştum ve eve geldim. Sinem ile en son 19.00’da beraberdim, uyuşturucu kullanmadık. Evden ayrılırken işi olduğunu söyledi. Evi zaten yakındı. Sorduğumda ‘işim var’ dedi. Ben de üstelemedim. Evdeyken kendisiyle kavga etmedik.”

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‘ARABA SEVDASINA KURBAN GİTTİ’

Sinem’in annesi Remziye Çiçek Hürriyet’e şunları söyledi:

“Cem Acar denen çocuğun evi bizim oturduğumuz yerden iki sokak ötede. Onu tanımıyorum, adını da Sinem’den hiç duymadım. Bizim mahalleye gevrek getiren bir çocukmuş. Olaydan sonra bir daha bizim sokağa adım atmamış. Madem Sinem’in arkadaşıydı, taziyeye gelirdi. O gün Sinem’i araba kullandırma teklifiyle ikna etmiş. Sinem araba sürme sevdasının kurbanı oldu. Kızım cinayet kurbanı, olay ‘uyuşturucu bağımlısıydı’ diye hafifletilmeye çalışılıyor. O cinayete kurban giden 18 yaşında bir çocuk.”