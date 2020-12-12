O anneye takipsizlik
İstanbul, Kartal’da bir süre birlikte olduğu Figen Ü.’den çocuk sahibi olan Burak B., 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle, anne Figen Ü. ve onun kuzeni Merve A. hakkında 26 Kasım 2020 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba, çocuğunun kendisine verilmesi ya da annesinden alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti.
Bakması için kendisine bırakılan kuzeninin 1,5 yaşındaki oğlu K.B.’ye alkol içirirken, elinde alkol şişesi ve sigara bulunan fotoğraflarını çekip bunları sosyal medyada paylaşan Merve A. hakkında, ‘kötü muamele’ ve ‘sağlık için tehlikeli madde temin etme’ suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1,5 yaşındaki K.B., İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından anneden alındı.
Anne Figen Ü. hakkında ise ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ ve ‘basit yaralama’ suçundan başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.
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