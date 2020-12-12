O anneye takipsizlik

Bakması için kendisine bırakılan kuzeninin 1,5 yaşındaki oğlu K.B.’ye alkol içirirken, elinde alkol şişesi ve sigara bulunan fotoğraflarını çekip bunları sosyal medyada paylaşan Merve A. hakkında, ‘kötü muamele’ ve ‘sağlık için tehlikeli madde temin etme’ suçlarından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 1,5 yaşındaki K.B., İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından anneden alındı.

Anne Figen Ü. hakkında ise ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ ve ‘basit yaralama’ suçundan başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.