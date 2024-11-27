O anneye 67 yıl hapis istendi

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Gözaltına alınan anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.A. (14) ile K.A. (13) tutuklanırken, adli tıp raporlarında Sıla’nın cinsel istismara uğradığının kesinleştiği duyurulmuştu. Sıla bebek hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, anne Bakiye Yeniçeri, Kani A. ve Sanlı Ö. hakkında hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. G.A. ile K.A. için düzenlenen ikinci iddianame de Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri’nin çocuğu Sıla ile ilgili “ihmali davranışla kasten insan öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

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Kani A. için ise “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, Sanlı Ö. için “suçu bildirmeme ve gizleme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

ÇOCUKLARA 66 VE 48 YIL

G.A.’nın, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından toplam 66 yıl, K.A.’nın ise “nitelikli cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 48 yıl, “kasten öldürme” suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. m İHA