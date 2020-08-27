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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O anneye 4.5 yıl hapis istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
O anneye 4.5 yıl hapis istendi
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15 yaşındaki I.T.’nin başından aşağı kaynar su döktüğü iddia edilen üvey anne Yasemin T. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Yasemin T. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan ceza talep edildi.

Ümraniye'de, üvey kızı I.T.’nin (15) üstüne kaynar su dökerek yaktığı iddia edilen Yasemin T. (29) hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 21 Ocak 2020 akşamı babası ve üvey annesinin yaşadığı eve misafirliğe giden I.T., üzerine kaynar su dökülünce hastaneye kaldırılmıştı. I.T.’nin, üvey annesi Yasemin T.’nin bilerek üzerine kaynar su döktüğünü söylemesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yasemin T., savcılık ifadesinde, “Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık üzerine devrildi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti. Yasemin T. adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı’ belirtildi.

O anneye 4.5 yıl hapis istendi
Yasemin T.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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