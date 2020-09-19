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Hürriyet
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Gündem
Ali Naki ERDOĞAN / DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O anneye 28 yıl hapis

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O anneye 28 yıl hapis
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Eskişehir’de yaşayan Ö.A. (33), 2019 yılının eylül ayında, 3 çocuğunu da yanına alarak, sevgilisi Hasan Hüseyin Kınık (48) ile buluşmak için bir apart daireye gitti.

İddiaya göre çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını Kınık ile ilişkiye zorladı. Annesinin kıyafetlerini çıkardığı çocuğa, Hasan Hüseyin Kınık, istismarda bulundu. Yine iddiaya göre anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekip, sevgilisine gönderdi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A.’ya toplam 28 yıl 3 ay, Hasan Hüseyin Kınık’a toplam 20 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezalarında indirim uygulamadı.

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