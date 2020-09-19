O anneye 28 yıl hapis

İddiaya göre çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını Kınık ile ilişkiye zorladı. Annesinin kıyafetlerini çıkardığı çocuğa, Hasan Hüseyin Kınık, istismarda bulundu. Yine iddiaya göre anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekip, sevgilisine gönderdi. Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ö.A.’ya toplam 28 yıl 3 ay, Hasan Hüseyin Kınık’a toplam 20 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezalarında indirim uygulamadı.