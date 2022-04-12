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O anneye 2 yıla kadar hapis istendi

#Ebru Sepetçioğlu#Nisa Bebek#İddianame
O anneye 2 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Pendik’teki boş bir arazide bulunan 3 aylık Nisa bebeğin annesi Ebru Sepetçioğlu (20) hakkında iddianame düzenlendi. Sepetçioğlu için ‘terk etme’ suçundan ceza talep edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Ebru Sepetçioğlu’nun ifadesi de yer aldı. Sepetçioğlu ifadesinde, 2019’da bir kişiyle evlendiğini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunduğunu ancak eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına gittiğini anlattı. Ailesinin bir süre sonra kendisini yeniden evlendirmek istediğini belirten Sepetçioğlu, kendisinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Murat Ç. ile görüşmeye devam ettiğini ve bir süre sonra bu ilişkiden hamile kaldığını söyledi. Sepetçioğlu, devamında neler yaşadığını şöyle anlattı:

AİLEM BİLMİYORDU

“Ailemin yanında yaşamaya devam ettim. Karnımın büyümesi üzerine 2021’in temmuz ayında bir süre kadın sığınma evinde kaldım. 5 Ocak 2022’de Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yaptım. Bebek erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Doğumdan ailemin ya da başka birisinin haberi olmadı. Bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştım. Bu sırada herhangi bir sağlık problemi yoktu. Bebeği kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Bebeğe bakacak gücüm yoktu. Aileme haber vermem durumunda hem bana hem bebeğe zarar verebilirlerdi.”

 

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#Ebru Sepetçioğlu#Nisa Bebek#İddianame

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