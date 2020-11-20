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Hürriyet
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Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O anları anlattı: Çok acı çekiyorum

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O anları anlattı: Çok acı çekiyorum
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Şişli’de evinin penceresinden bakarken, maganda kurşunuyla bir gözünü kaybeden müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, dehşet anlarını Hürriyet’e anlattı.

Dinç, “Evdeydim, şarkı yapıyordum bilgisayarda. Dışarıdaki kavga seslerini, kulaklığa rağmen duyunca camı açıp bakayım derken silahlar ateşlenmeye başladı. En fazla 1 dakika bakmışımdır. Silahlar patladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Çok acı çekiyorum” dedi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A.’nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda müzisyen Dinç’in yaralandığını belirledi. Şüphelilerden E.G., R.K. ve Ş.U. tutuklandı.

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