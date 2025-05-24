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O anlar kamerada: Taksiciyi silahla tehdit etti!

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#Bursa#Taksici#Tehdit
O anlar kamerada: Taksiciyi silahla tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 12:44

Bursa’da bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve parasını gasbeden şüphelinin şoförü tehdit ettiği anlar, araç kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi.

O anlar kamerada: Taksiciyi silahla tehdit etti

Kız arkadaşını Balat Mahallesi’ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, Senin yüzünden kaçtı diye bağırdı.
O anlar kamerada: Taksiciyi silahla tehdit etti

Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., Sen niye kaçırdın adamları Sana verdiğim bin lirayı ver dedi. Taksi şoförü Bana 800 lira verdin ağabey deyince, Bilgin G. de Ver lan 200 lira daha diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasbetti. Şüpheli olay yerinden ayrılırken, M.Y. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.

O anlar kamerada: Taksiciyi silahla tehdit etti


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#Bursa#Taksici#Tehdit

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