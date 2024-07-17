O alkollü sürücüye 9 yıl istendi

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İstanbul Kağıthane’de, 30 Haziran tarihinde beton mikseri ile seyir halinde olan Hüseyin Toyga virajı alamayarak direksiyon kontrolünü kaybetti. Beton mikseri o sırada orada duran bir düğün konvoyunda gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı’nın üzerine devrildi. Küçük çocuk hayatını kaybetti. Nalcı’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Toyga’nın olaydan yaklaşık 1 saat sonra hastanede alınan kanında 0.40 promil alkol çıktı. Trafik kazası tespit tutanağında ise kazanın meydana gelmesinde şüphelinin kusurlu olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme raporunda da araçta boş alkol teneke kutuları bulunduğu bildirildi.

‘HER AKŞAM İÇERİM’

İddianamede şüpheli Hüseyin Toyga’nın ifadesine de yer verildi. Toyga, “Viraj sırasında aracım sağ tarafa doğru yattı, emniyet kemerim takılı olduğundan koltukta kaldım. Ambulans ekiplerinin yardımıyla bulunduğum yerden çıkarıldım. Her akşam 2-3 adet alkol içerim. Önceki gece de alkol tükettim ve bu yüzden raporda alkollü çıktım. Aracımda bulunan alkol tenekelerini satmak için biriktiriyordum, çalışırken alkol kullanmadım. Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım” dedi. İddianamede, şüpheli Hüseyin Toyga’nın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.







