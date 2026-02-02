×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

O alanda dev Türk bayrağı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Bayrağı#NUSAYBİN- Kamışlı Sınırı#YPG
O alanda dev Türk bayrağı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

NUSAYBİN- Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği, kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Haberin Devamı

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak’ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti. Saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye en yakın hudut birliği olan Mardin’in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.

Suriye’nin Kamışlı kentinin Türkiye’ye en yakın noktası olan alana gerekli önlemlerin alınmasının ardından 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Bayrağı#NUSAYBİN- Kamışlı Sınırı#YPG

BAKMADAN GEÇME!