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O ahlaksıza 3 yıl istendi

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#Lise#Atatürk'e Hakaret#Lise Öğrencisi Atatürk
O ahlaksıza 3 yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 07:00

İSTANBUL Üsküdar’da yaşayan lise öğrencisi A.E.S. (17), okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunarak hakarette bulundu

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 Arkadaşları cep telefonu ile kaydettiği o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 20 Eylül 2023’te A.E.S.’yi gözaltına aldı. A.E.S. savcılıkta verdiği ifadesinde, “Bu video yaklaşık 2 yıl önce, ben 9. sınıf öğrencisiyken çekildi. O tarihte sınıfta fotoğraflarla oyun oynuyorduk.

Fotoğrafın Atatürk’e ait olduğunu bilmiyordum. Rasgele elimize aldığımız fotoğrafları kendimize sürtüp eğleniyorduk” dedi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.E.S. tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda, A.E.S.’ye “Atatürk’e basın yoluyla hakaret” suçundan 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. A.E.S.’ye ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ise takipsizlik kararı verildi. 

Olayın görüntüleri ortaya çıkınca A.E.S. tutuklanmıştı.

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#Lise#Atatürk'e Hakaret#Lise Öğrencisi Atatürk

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