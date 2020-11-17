O afişe incekeme başlatıldı

istanvul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul projesiyle ilgili afişler nedeniyle inceleme başlatıldığı öğrenildi. Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dile getirilen iddia daha sonra doğrulandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun müfettişlere ifade vereceğini belirterek şunları yazdı:

“T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Ya Kanal Ya İstanbul’, ‘Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var’ afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir.

‘7 GÜN İÇİNDE YAZILI İFADE’

Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen ‘İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet

edilmesinin mümkün olmadığı’

iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir.” Soruşturmaya ilişkin evrakın İçişleri Bakanlığı’ndan 9 Kasım 2020 tarihinde çıktığı, Ekrem İmamoğlu’na ise cuma günü tebliğ edildiği öğrenildi. Mülkiye Başmüfettişi Uğur Kılıç imzasıyla Ekrem İmamoğlu’na gönderilen yazıda, Anayasa’daki ‘İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir’ hükmü ile, ‘İdarenin bütünlüğü ilkesi’ne dikkat çekildi. Gönderilen yazıda ‘Devlet idaresinin hem teşkilat olarak hem de faaliyet olarak bir bütün ve diğer kamu tüzel kişilerinin bu bütünün uyumlu parçaları olduğu’ vurgusu yapıldı. Yazıda ‘Devletin bütünlüğü ilkesi’ hatırlatılıp, “Bu ilke kapsamında

devlet kamu tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliğine ve idari ve mali özerkliğe sahip olan mahalli idarelerin de bu kapsamda devletten bağımsız olduklarının düşünülemeyeceği” belirtildi.

‘DEVLET PROJESİ DEĞİL’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘KİPTAŞ Piyalepaşa Anahtar Teslim Töreni’ öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den Kanal İstanbul ile ilgili hakkınızda soruşturma açıldığını öğrendik. İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Sizin değerlendirmenizi ve ayrıntıları öğrenebilir miyiz?” sorusu üzerine, “Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim” dedi. İmamoğlu, “Hakkınızda açılan Kanal İstanbul soruşturması ile ilgili ne zaman yazılı ifade vereceksiniz?” sorusuna ise “Cuma gününe daha var. Hukuken inceliyoruz” yanıtını verdi. İmamoğlu, “Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada. Kanal İstanbul bir devlet projesi mi? Neden devlet projesi deniliyor” sorusunu ise “Benim için değil” diye yanıtladı.