O açıklamalardan sonra Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘Sorun yok’ pozu

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GENEL Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in eşlik ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ve Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın karşıladı. Akşener de konuğunu makam odasının kapısında karşılarken son günlerdeki tartışmalar nedeniyle gözlerin çevrildiği iki lider, objektiflere samimi görüntü verdiler. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na teşekkür mesajı paylaşıldı. Mesajda, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İki liderin görüşmesine ilişkin her iki partiden de resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde iki liderin objektiflere de yansıyan samimi görüntülerine dikkat çekilerek, “İki lider hem pazar günkü görüşmenin gündemini hem de önümüzdeki süreci değerlendirip verimli görüş alış verişinde bulundu” değerlendirmeleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu dün ayrıca eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Akyurtlu kadınlarla birlikte Kadın Yönetmenler Festivali’nde birincilik ödülü alan yönetmen Neşe Uğur Nohutçu’nun “TÖZ” belgeselini de izledi.

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TANSİYONU YÜKSELTEN SÖZLER

6’lı masanın en büyük iki paydaşı CHP ve İYİ Parti ilişkisinde önce CHP’li Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık” çıkışıyla gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun partisinin İzmir-Seferihisar kampındaki, “adaylık” çıkışı yorumlarına neden olan “Artık bilmem gerekiyor, benimle misiniz değil misiniz?” sözleri yankı uyandırdı. Ardından Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik bir “ön kesme” hamlesi gibi değerlendirilen, “6’lı masa noter değil, adayı masa belirleyecek” açıklamalarıyla ilişkiler yeniden gerildi. Özellikle de Akşener’in, Kılıçdaroğlu tarafından adaylıklarıyla ilgili tartışmalar gündemden düşürülen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı yeniden gündeme taşıyan sözlerinin hoşnutsuzluk yarattığı savunuldu.

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KURMAYLAR DEVREDE

İki liderin kurmaylarının yaptığı açıklamalar ise görüşme öncesinde tansiyonu düşürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun da aday kararını masanın vereceğini, amacın da kazanacak adayı belirlemek olduğunu belirterek iki liderin açıklamaları arasında bir tezat olmadığını söyledi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın da Akşener’in aday için masayı işaret eden sözlerinin masayı oluşturan partilerin aldığı ortak karara vurgu olduğunu belirterek, bu önerinin de masaya Kılıçdaroğlu tarafından getirildiğini söyledi. Poyraz, Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili sözlerinin ise eskiye ait bir anekdotun anımsatılması olduğunu kaydetti.

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SAAT 07.30’DA HAL ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ile Başkent İlçeler Terminali’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, sabah 07.30’da gerçekleştirdiği hal ziyaretinde esnaf ile sohbet etti, sorunlarını dinledi. Akşener, “Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı, sizi de başbakan olarak görmek istiyoruz” diyen esnafa, “Seçmen velinimetimizdir. Söylediği söze saygı duyuyoruz” karşılığını verdi. Akşener daha sonra halde esnafla kahvaltı yaptı ve Başkent İlçeler Terminali’ne geçti. Terminal esnafıyla da görüşen Akşener, “Sabahın köründe buradayız. Sesinizi duyurabilmek için. Bugüne kadar hiçbir dükkânın içinde kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım, başka bir partiyi de yermedim” dedi. ◊ ANKARA