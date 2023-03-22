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O absürt apartman yıkılıyor! İstanbul’daki çarpık yapılaşmanın sembolü

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#Istanbul#Çarpık Yapılaşma #Uğurlu Apartmanı
O absürt apartman yıkılıyor İstanbul’daki çarpık yapılaşmanın sembolü
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:00

2 binanın üst üste konulmasına benzer görünümüyle sosyal medyada ünlü olan Bağcılar’daki 28 yıllık Uğurlu Apartmanı, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya başlandı.

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Yavuz Selim Mahallesi, Birlik Caddesi’ndeki 8 katlı Uğurlu Apartmanı 1995 yılında inşa edildi. İlk katları düz, sonraki katları ise değişik bir mimariyle yapılan bina, ilginç görüntüsüyle İstanbul’daki çarpık yapılaşmanın adeta sembolü oldu. Fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

RİSKLİ RAPORU VAR

Riskli raporu olan Uğurlu Apartmanı’nda 14 daire bulunuyor ve 60 kişi yaşıyordu. Apartman sakinleri binanın kentsel dönüşümü için belediyeyle anlaştı. Her bir daireye, 48 ay boyunca 3 bin 500 TL kira yardımı yapılması karara bağlandı. Bağcılar Belediyesi ekipleri dün Uğurlu Apartmanı’nın yıkımına başladı.

DAHA SAĞLAMI YAPILACAK

Yıkım çalışmalarını yerinde izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, binanın yerine daha güvenli bir şekilde yenisinin yapılacağını açıkladı ve “Konut ve işyeri olmak üzere bin 500 bağımsız bölümünün de yıkım kararı alındı. Önümüzdeki günlerde yıkımını gerçekleştireceğiz” dedi.

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#Istanbul#Çarpık Yapılaşma #Uğurlu Apartmanı

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