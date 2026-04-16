Nzp Gold'a operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 10:54

İzinsiz altın üretimi yaparak sertifikasız şekilde piyasaya sürdükleri belirlenen NZP Gold ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edilen malvarlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Kurulan örgüte üye olmak, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu’nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmalarına ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgüt mensubu olduğu iddia edilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik İstanbul’da 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç gelirleriyle elde edilen malvarlıklarına el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
