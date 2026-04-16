Nzp Gold'a operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Kurulan örgüte üye olmak, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘Paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün liderliğini Murat Niziplioğlu’nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmalarına ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Haberin Devamı

Örgüt mensubu olduğu iddia edilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik İstanbul’da 13 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin suç gelirleriyle elde edilen malvarlıklarına el konuldu.