Nutuk’u ‘sakıncalı’ buldu, görevden alındı

Mersin’de Çamlıyayla Ülkü Ocakları ilçedeki okullarda “Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” isimli kitabını dağıtmak istedi. Kitap İlçe Milli Müdürlüğü bünyesindeki Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi. 15 gün içinde resmi olarak cevap vermek zorunda olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, kitabın okullarda dağıtılmasının sakıncalı olduğunu ifade eden şu yazıyı yazdı:

“Kitabın 25’inci sayfasında Osmanlı padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. Sayfasında ‘Öğretmen sopayla vurmuştur’ denilerek öğrencileri olumsuz etkileyebilecek şiddet ve 24. Sayfasında yer alan görselde ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara ile gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.”

YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINDI

Konuyla ilgili hakkında önce soruşturma başlatılan Bakkal ardından görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Nutuk” eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir” denildi. Bakanlık, soruşturma kapsamında Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal’ın yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

GÜNDEM OLDU

Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda dağıtımına izin verilmemesi büyük tepki topladı. Nutuk etiketiyle yapılan binlerce paylaşımın ardından konu sosyal medyada gündem oldu.

‘GELSE YİNE REDDEDERİM’

Hürriyet’e konuşan Mustafa Bakkal kararını şöyle savundu: “Bize gelen kitapları incelememiz gerekiyor. Bu kitap Mavi Çatı yayınlarına ait ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk’ isimli bir eser ve içinde sigara içen bir Atatürk görseli var. Komisyonumuz inceledi. Çocuklara olumsuz örnek oluşturabilecek birtakım şeyler tespit edildi. İçinde sigaralı fotoğraf var. ‘Sopayla vurdu’ gibi birkaç şiddet içerikli cümle vardı. Biz de uygun bulmadık kitabın dağıtılmasını. Kabul etsek de suç olurdu zaten.

Ülkü ocağındaki arkadaşlar gelip benimle görüştü. İlkokuldan liseye kadar 700 öğrenciye dağıtmak istediler. Ben de tamam dedim. Ama önce inceleyelim dedik. Sonra içinden bu gibi olumsuz örnekler çıkınca ret cevabı verdik. Yarın aynı kitap yine karşıma gelse yine reddetmek zorundayım. Aynı kitap yüz defa da gelse reddetmek durumundayım. Hem orijinal hali değiştirilmiş farklı görseller konulmuş hem de kötü örnek oluşturabilecek ifadeler var. Birkaç gün önce bir okulda 50’ye yakın kitap hediye ettik. Onların içinde ‘Nutuk’ da vardı. Ama o yüz temel esere uygun olarak satın aldığımız kitaplardı. Ben zaten İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük öğretmeniyim. Soruşturma başlatıldı ama lehime çıkacağını bildiğim için hiçbir sıkıntım yok.”

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