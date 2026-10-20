Nutuk 8 dilde dünyaya açıldı

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NUTUK Külliyatı projesinin tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda düzenlenen programa Bakan Ersoy’un yanı sıra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç da katıldı. Bakan Ersoy, 2025 yılında hazırlanan Nutuk Külliyatı projesinin, Nutuk'un yabancı dillerdeki baskılarının tükenmek üzere olması sonrasında gündeme geldiğini söyleyerek, "Bu doğrultuda hazırlanan nutuk.gov.tr adresli internet platformunda erişime açılmıştır. Platformumuzda Nutuk’u, özgün diliyle bugünkü Türkçe ve İngilizce olarak okuyabilmek mümkün olmaktadır. Bu internet sitesindeki Nutuk A sayfasındaki veriler birbirleriyle bağlantılı şekilde sunulurken metinden sese, sesten videoya, bir dilden başka dile, videodan yeniden metne geçilebilmektedir. Eserin farklı bölümleri arasında geçiş yapılabiliniyor ve metin, ses, görüntü birbirini tamamlayan bir bütünlük içerisinde kullanılabilmektedir. Nutuk'un ekindeki haritaların yanı sıra eserde geçen yer adlarını gösteren interaktif harita da bulunmaktadır" diye konuştu.

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BRAİLLE ALFABESİ DE VAR

Nutuk metinlerinde yer alan ifadelerin Atatürk Ansiklopedisi, Türk Dünyası Ansiklopedisi, Türk Tarih Kurumu’nun Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü üzerinden araştırılabilmesi için platformlar arası bağlantılar oluşturulduğunu da belirten Ersoy, bu bağlantılar sayesinde okuma deneyiminin aynı zamanda bir araştırma deneyimine dönüşeceğini belirterek kullanıcıların üyelik oluşturarak her bölüm için not kaydedebileceklerini ve bu notlara farklı cihazlardan ulaşabileceklerini söyledi. Bakan Ersoy, Nutuk'un erişebilirlik ilkesi doğrultusunda toplumun bütün kesimleriyle buluşacak olması olduğunu kaydederek, "Nutuk’un ‘sesli’, ‘işaret diliyle’ ve ‘Braille alfabesiyle’ hazırlanan özel biçimlerini de kamuoyunun hizmetine sunuyoruz. Görme engelli vatandaşlarımız Nutuk’u Braille alfabesiyle okuyabilecek, işitme engelli vatandaşlarımız işaret diliyle hazırlanan içerikler üzerinden eseri takip edebilecek, sesli kayıtlarla da Nutuk’un tarihi anlatısına farklı yollarla ulaşılabilecektir" dedi.

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HER DİLE AYRI RENK

Bakan Ersoy, Nutuk’un dünyaya açılmasının projenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Kazakça, Rusça, Urduca, Farsça ve Türkmence olmak üzere 8 dilde hazırlanan özel baskılarımızı, yeni kapak tasarımları ve sunumlarıyla tanıtıyoruz. Her dil için ayrı renklerin kullanıldığı ortak tasarım anlayışıyla hazırlanan bu özel baskılar eserin hem nitelikli yayın olarak kurulmasını hem de uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlamaktadır. Özellikle Kazakça ve Türkmence çeviriler Nutuk’un Türk dünyasındaki erişebilirliği bakımından ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.