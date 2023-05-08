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Nusret’in ortağı eşine 3 ay yaklaşamayacak

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#Nusret#Mithat Erdem#Çiğdem Erdem
Nusret’in ortağı eşine 3 ay yaklaşamayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

Dünyaca ünlü et restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem’e kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan eşi Çiğdem Erdem, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, ünlü restoran zinciri Nusret’in ortaklarından Mithat Erdem ile Çiğdem Erdem, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuk dünyaya geldi. Mithat Erdem’in kendisini aldattığını, öfke kontrolünü kaybederek müvekkiline şiddet içeren davranışlarda bulunduğunu dava dilekçesinde anlatan Çiğdem Erdem’in avukatları Aslı Çelik ile Nergiz Yılmaz, “Müvekkilim, eşine karşı güvenini kaybettiği için boşanma davası açmıştır. Eşi tarafından tehdit edilen müvekkil, her an şiddet tehlikesi altındadır. Bunun ortadan kalkması için mahkemenizden korunma kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Mithat Erdem’in 3 ay süreyle eşi Çiğdem Erdem’in bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Eşinin iddialarının asılsız olduğunu öne süren Mithat Erdem, karara itiraz etti. Ancak mahkeme, itirazı reddetti.

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#Nusret#Mithat Erdem#Çiğdem Erdem

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