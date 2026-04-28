Nusret’in kardeşi tutuklandı

Operasyon kapsamında şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı. 17 Nisan 2026’da gerçekleştirilen ikinci operasyonda fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Fuhuş eylemlerine aracılık ettiği öne sürülen Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe de ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ iddiasıyla 24 Nisan’da gözaltına alındı. Özgür Gökçe sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.