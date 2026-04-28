×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nusret’in kardeşi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Nusret'in Kardeş Tutuklandı#Fuhuş Operasyonu#Terör Ve Örgütlü Suçlar
Nusret’in kardeşi tutuklandı
Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

İSTANBUL’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ocak 2026’da fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Operasyon kapsamında şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı. 17 Nisan 2026’da gerçekleştirilen ikinci operasyonda fuhşa aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Fuhuş eylemlerine aracılık ettiği öne sürülen Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe de ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ iddiasıyla 24 Nisan’da gözaltına alındı. Özgür Gökçe sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

#Nusret'in Kardeş Tutuklandı#Fuhuş Operasyonu#Terör Ve Örgütlü Suçlar

