Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçundan tutuklandı

#Özgür Gökçe#Çocuk İstismarı#Fuhuş Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 16:25

İstanbul’da, düzenlenen fuhuş operasyonunda ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe gözaltına alındı. Özgür Gökçe, ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların telefonları tek tek dinlendi. Kayıtlarda, fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldı.

Şüphelilerin tespiti ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 17 Nisan günü şahısların adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'ÇOCUK İSTİSMARINA ARACILIK ETME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devamında ise fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Nusret Restoranların sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe hakkında ‘çocuğun fuhşuna aracılık etme’ suçundan gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 24 Nisan günü yakalanan Gökçe, sevk edildiği adli makamlarca 27 Nisan günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin, başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.

